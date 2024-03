L'incredibile beffa di Krstovic: non è suo il goal di Frosinone-Lecce, prende anche il malus al Fantacalcio

Domenica "particolare" per l'attaccante montenegrino: propizia il goal del pareggio, ma prende un -3 al Fantacalcio.

Pensate cosa voglia dire "risolvere" un delle più importanti partite della stagione tirando un calcio di rigore, ma non segnare. O meglio: propiziando il goal, ma senza che gli si venga assegnato.

Sì, è successo a Nikola Krstovic in Frosinone-Lecce: autore del tiro dell'1-1, ma senza realizzare la marcatura che vale il pari.

E non solo: perché la domenica dell'attaccante montenegrino si trasforma in beffa proprio a causa della decisione della Lega Serie A di consegnare a referto il pari come autorete, "condannandolo" a un malus al Fantacalcio.