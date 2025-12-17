Koopmeiners squalificato, chi gioca al suo posto in Juventus-Roma: Bremer, Rugani, Cabal e le alternative di Spalletti

Teun Koopmeiners si ferma. Dopo aver giocato sempre da titolare le ultime sei partite di campionato, l'olandese salterà Juventus-Roma.
Non si tratta di una scelta tecnica dato che Koopmeiners sarà squalificato dopo l'ammonizione da diffidato rimediata a Bologna, quando peraltro Spalletti lo ha sostituito durante il secondo tempo.
Un modo probabilmente per evitare il rischio di un possibile secondo giallo dell'olandese ma anche per testare le condizioni di colui che potrebbe sostituirlo sabato sera ovvero Gleison Bremer.
Chi gioca titolare in difesa Juventus-Roma al posto di Koopmeiners?