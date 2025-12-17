Koopmeiners squalificato, chi gioca al suo posto in Juventus-Roma: Bremer, Rugani, Cabal e le alternative di Spalletti

Ormai da un paio di settimane a disposizione di Luciano Spalletti è tornato anche Daniele Rugani.

Il difensore si era fermato per un problema muscolare ormai completamente superato e il tecnico ha chiarito che ora può dare il suo contributo.

Anche in questo caso Rugani contro la Roma giocherebbe da perno centrale della linea a tre con Kalulu sul centrodestra e Kelly a sinistra.

Rugani in questa stagione è sceso in campo solo tre volte da titolare in campionato contro Milan, Como e Torino. E in tutte e tre le occasioni la Juventus non ha vinto, ma in due di queste non ha neppure subito goal.