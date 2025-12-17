Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Koopmeiners JuventusGetty Images
Lelio Donato

Koopmeiners squalificato, chi gioca al suo posto in Juventus-Roma: Bremer, Rugani, Cabal e le alternative di Spalletti

Spalletti non avrà a disposizione Koopmeiners per Juventus-Roma e deve scegliere come sostituirlo: Bremer non è ancora al meglio, le alternative sono Rugani e Cabal. Ma occhio al cambio di modulo.

Pubblicità

Teun Koopmeiners si ferma. Dopo aver giocato sempre da titolare le ultime sei partite di campionato, l'olandese salterà Juventus-Roma.


Non si tratta di una scelta tecnica dato che Koopmeiners sarà squalificato dopo l'ammonizione da diffidato rimediata a Bologna, quando peraltro Spalletti lo ha sostituito durante il secondo tempo.

Un modo probabilmente per evitare il rischio di un possibile secondo giallo dell'olandese ma anche per testare le condizioni di colui che potrebbe sostituirlo sabato sera ovvero Gleison Bremer.

Chi gioca titolare in difesa Juventus-Roma al posto di Koopmeiners?

  • IL RITORNO DI BREMER

    La soluzione più naturale sarebbe ovviamente il rientro di Gleison Bremer dal 1'.

    Il brasiliano, come detto, è tornato a giocare proprio nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna seppure solo nei venti minuti finali.

    Bremer andrebbe ad occupare la casella di difensore centrale della linea a tre con lo spostamento di Kelly sul centro-sinistra al posto di Koopmeiners.

    Spalletti però non vuole correre rischi e intende gestire con grande cautela il brasiliano, che è reduce da un'operazione al menisco dopo in lungo stop della scorsa stagione.

    Possibile dunque che Bremer parta ancora dalla panchina pronto a subentrare solo in caso di necessità, magari aumentando gradualmente il minutaggio.

    • Pubblicità
  • Rugani Juventus Torino Serie AGetty Images

    LA SOLUZIONE RUGANI

    Ormai da un paio di settimane a disposizione di Luciano Spalletti è tornato anche Daniele Rugani.

    Il difensore si era fermato per un problema muscolare ormai completamente superato e il tecnico ha chiarito che ora può dare il suo contributo.

    Anche in questo caso Rugani contro la Roma giocherebbe da perno centrale della linea a tre con Kalulu sul centrodestra e Kelly a sinistra.

    Rugani in questa stagione è sceso in campo solo tre volte da titolare in campionato contro Milan, Como e Torino. E in tutte e tre le occasioni la Juventus non ha vinto, ma in due di queste non ha neppure subito goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CABAL IN DIFESA?

    Un'altra opzione a disposizione di Spalletti per sostituire lo squalificato Koopmeiners è rappresentata da Juan Cabal.

    Il colombiano finora è stato prevalentemente utilizzato come esterno sinistro a tutta fascia, ma ai tempi del Verona ha spesso giocato anche da difensore centrale.

    Cabal quindi potrebbe essere schierato sul centrosinistra della linea a tre bianconera. In quel caso Kelly resterebbe al centro come nelle ultime settimane.

    Resta da capire quanto Spalletti si fidi delle capacità difensive del colombiano, che a volte in passato ha mostrato qualche disattenzione di troppo e una certa irruenza in area di rigore.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • L'IPOTESI DIFESA A 4

    Infine, l'ultima ipotesi per sostituire Koopmeiners contro la Roma, porta al cambio di modulo.

    La Juventus infatti potrebbe schierarsi per la prima volta con la difesa a quattro, schema che peraltro Spaleltti ha già provato e su cui intende lavorare in futuro.

    In questo caso Kalulu e Kelly potrebbero essere i due centrali con McKennie o Cambiaso come terzino destro e lo stesso Cambiaso o Cabal dall'altra parte.

    Solo un'ipotesi al momento, certo, ma che non è completamente da escludere considerata anche l'assenza di Gatti che non tornerà prima di gennaio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
0