Napoli-Juventus è stata decisa soprattutto in una zona di campo. David Neres, infatti, ha stravinto la sfida personale con Teun Koopmeiners.
D'altronde già alla vigilia della gara era facile prevedere come il brasiliano, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, potesse mettere in grande difficoltà un difensore adattato.
Previsione che si è puntualmente verificata domenica sera al 'Maradona' quando a Neres sono bastate un paio di sgasate prima di innescare Hojlund per l'immediato vantaggio.
Ma perché Spalletti ha deciso di schierare Koopmeiners sul brasiliano? Quella del tecnico bianconero è stata davvero una scelta?