Koopmeiners Napoli JuventusGetty Images
Lelio Donato

Koopmeiners soffre contro Neres, Spalletti lo spiega dopo Napoli-Juventus: "Non ho difensori da mesi"

L'olandese è andato in grande difficoltà per la prima volta da quando gioca nel nuovo ruolo, Spalletti difende Koopmeiners ma ammette come la scelta sia dovuta all'emergenza: "Non ho più difensori".

Napoli-Juventus è stata decisa soprattutto in una zona di campo. David Neres, infatti, ha stravinto la sfida personale con Teun Koopmeiners.


D'altronde già alla vigilia della gara era facile prevedere come il brasiliano, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, potesse mettere in grande difficoltà un difensore adattato.

Previsione che si è puntualmente verificata domenica sera al 'Maradona' quando a Neres sono bastate un paio di sgasate prima di innescare Hojlund per l'immediato vantaggio.

Ma perché Spalletti ha deciso di schierare Koopmeiners sul brasiliano? Quella del tecnico bianconero è stata davvero una scelta?

  • KOOPMEINERS SU NERES: LA SPIEGAZIONE DI SPALLETTI

    "Koopmeiners? Ha sofferto con un grande giocatore come Neres, ma a me è piaciuto" ha sottolineato Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli-Juventus difendendo così la sua mossa.

    Lo stesso tecnico bianconero però ha poi ammesso come in realtà la sua sia stata una scelta di fatto obbligata: "Non ho da mesi difensori centrali, non ne ho più".

    L'ultimo a fermarsi, infatti, è stato Federico Gatti che si è aggiunto a Gleison Bremer e Daniele Rugani. Una vera e propria emergenza che ha costretto Spalletti ad arretrare Koopmeiners.

  • LA PROVA DI KOOPMEINERS A NAPOLI

    L'olandese peraltro, prima della trasferta di Napoli, aveva ben figurato nel nuovo ruolo. Cosa invece accaduta contro Neres.

    Il brasiliano ha fatto letteralmente impazzire Koopmeiners che non è riuscito di fatto mai a tenerlo, anche perché non aiutato a sufficienza dal raddoppio dei compagni.

    Cabal in particolare è stato spesso disattento in quella zona di campo tanto che Spalletti ha poi deciso di sostituirlo già all'intervallo.

  • QUANDO TORNANO GATTI, BREMER E RUGANI

    L'emergenza difesa alla Juventus comunque dovrebbe rientrare nelle prossime settimane.

    Gleison Bremer e Daniele Rugani, infatti, sono nella fase finale del programma di recupero e potrebbero tornare a disposizione tra metà e fine dicembre.

    Tempi leggermente più lunghi invece per Gatti che è stato appena operato dopo l'infortunio al menisco accusato in Coppa Italia. Per rivederlo in campo bisognerà quindi aspettare l'anno nuovo.

  • IL RUOLO DI KOOPMEINERS

    Resta a questo punto da capire quale sarà il ruolo di Koopmeiners una volta che l'emergenza difesa sarà finita.

    Dopo le parole di Spalletti al termine di Napoli-Juventus, la sensazione è che l'olandese potrebbe tornare a centrocampo dove peraltro ha giocato in Coppa Italia contro l'Udinese.

    In quel caso però a fargli spazio dovrà essere uno tra Manuel Locatelli e Khephren Thuram che perderebbero così il loro posto da titolare in mezzo al campo.

    Spalletti d'altronde nel giorno della sua presentazione alla Juventus era stato chiaro: "Koopmeiners? Per me è un mediano-mezzala perché lo dice la sua storia".

