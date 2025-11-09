Koopmeiners si conferma da difensore: i dubbi di Spalletti per il futuro, dove giocherà l'olandese

Partite differenti, contro avversari di diverso valore e che si sono sviluppate con presupposti distanti tra di loro, eppure, tra Cremonese, Sporting Lisbona e Torino, Koopmeiners ha risposto presente in questo nuovo ruolo che gli ha affidato Spalletti.

Da quando è arrivato a Torino, ormai oltre un anno fa, l'olandese non era mai riuscito a dare continuità; questo è senza dubbio il momento più positivo per rendimento nella sua esperienza in bianconero.

E quindi non può essere un caso che sia in concomitanza con l'arrivo di Spalletti e il cambio di posizione. Il derby è probabilmente la conferma definitiva di come si stia vedendo un altro Koopmeiners.