Andrea Ajello

Koopmeiners si conferma da difensore: i dubbi di Spalletti per il futuro, dove giocherà l'olandese

Altra prova convincente di Koopmeiners nel nuovo ruolo: tra i migliori in Juventus-Torino. Che succederà quando tornerà Kelly? Gli scenari e cosa può cambiare per Koopmeiners con il cambio modulo.

Una delle - poche - note positive che si porta a casa la Juventus dopo il pareggio nel derby contro il Torino è la prestazione di Teun Koopmeiners. I bianconeri dovevano dare continuità e conferme dopo le ultime partite, non ce l'hanno fatta a differenza proprio dell'olandese, che invece ha dimostrato come ciò che ha fatto vedere ultimamente non è un caso.


Koopmeiners con il Torino è stato nuovamente schierato da Luciano Spalletti in difesa, sul centro sinistra del reparto a tre. Da quando è arrivato il tecnico toscano l'ex Atalanta è sempre stato impiegato in quella posizione. 

Sicuramente una delle mosse vincenti fatte da Spalletti che però adesso si trova davanti a una decisione da prendere per il proseguo della stagione. L'olandese continuerà a giocare in difesa o tornerà a centrocampo? 

  • LA PRESTAZIONE DI KOOPMEINERS IN JUVENTUS-TORINO

    In campo per l'intera partita e senza dubbio uno dei più positivi nella Juventus contro il Torino, sia per la solidità difensiva quando è stato chiamato in causa sia per il tentativo di dare più qualità alla manovra bianconera. L'olandese è stato infatti tra i più coinvolti nel possesso come dimostrano anche i suoi numeri. Ecco le statistiche della partita (dati sofascore).

    • Chiusure difensive: 4
    • Passaggi riusciti: 99/109 (91%)
    • Tocchi: 125
    • Passaggi chiave: 2
  • LA CONFERMA DEFINITIVA?

    Partite differenti, contro avversari di diverso valore e che si sono sviluppate con presupposti distanti tra di loro, eppure, tra Cremonese, Sporting Lisbona e Torino, Koopmeiners ha risposto presente in questo nuovo ruolo che gli ha affidato Spalletti.

    Da quando è arrivato a Torino, ormai oltre un anno fa, l'olandese non era mai riuscito a dare continuità; questo è senza dubbio il momento più positivo per rendimento nella sua esperienza in bianconero.

    E quindi non può essere un caso che sia in concomitanza con l'arrivo di Spalletti e il cambio di posizione. Il derby è probabilmente la conferma definitiva di come si stia vedendo un altro Koopmeiners. 

  • IL RITORNO DI KELLY

    La soluzione di mettere Koopmeiners come difensore è stata in parte anche dovuta all'emergenza; nelle ultime partite infatti è mancato Kelly che con Tudor aveva sempre giocato titolare da braccetto di sinistra, proprio il ruolo ricoperto dall'ex Atalanta in queste gare.

    Kelly rientrerà dopo la sosta e Spalletti avrà quindi un difensore di ruolo da inserire nel reparto. Uno scenario che quindi ovviamente interessa direttamente Koopmeiners. Il tecnico dovrà decidere se proseguire così oppure far tornare Kelly in difesa al posto dell'olandese, una scelta non semplice viste le prestazioni di Koopmeiners. 

  • IL CAMBIO MODULO

    Ma a condizionare il proseguo della stagione per Koopmeiners c'è anche il probabile cambio di sistema tattico. Spalletti ne ha parlato dopo Juventus-Torino, ipotizzando di passare al 4-3-3 nelle prossime settimane, modulo in teoria più vicino al pensiero dell'allenatore.

    Che succederà a Koopmeiners se la "trasformazione" tattica avvenisse? A questo punto non ci si potrebbe sorprendere se Spalletti inventasse un'altra posizione per lui, magari allargandolo come terzino sinistro.

    Il tecnico però sicuramente farà delle prove per riportare Koopmeiners più avanti, a centrocampo, dove manca un po' di qualità alla squadra e Spalletti spera che possa essere proprio Koopmeiners a darla. 

