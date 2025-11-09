Koopmeiners si conferma da difensore: i dubbi di Spalletti per il futuro, dove giocherà l'olandese

Una delle - poche - note positive che si porta a casa la Juventus dopo il pareggio nel derby contro il Torino è la prestazione di Teun Koopmeiners. I bianconeri dovevano dare continuità e conferme dopo le ultime partite, non ce l'hanno fatta a differenza proprio dell'olandese, che invece ha dimostrato come ciò che ha fatto vedere ultimamente non è un caso.
Koopmeiners con il Torino è stato nuovamente schierato da Luciano Spalletti in difesa, sul centro sinistra del reparto a tre. Da quando è arrivato il tecnico toscano l'ex Atalanta è sempre stato impiegato in quella posizione.
Sicuramente una delle mosse vincenti fatte da Spalletti che però adesso si trova davanti a una decisione da prendere per il proseguo della stagione. L'olandese continuerà a giocare in difesa o tornerà a centrocampo?