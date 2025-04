Koopmeiners non era stato convocato per la gara, poi rinviata: le sue condizioni in vista di Parma-Juventus e quando torna.

Il rinvio di Parma-Juventus ha cambiato i piani delle due squadre, in particolare di quella bianconera.

La Juventus infatti è rientrata subito alla Continassa per riprendere gli allenamenti e prepararsi alla sfida, riprogrammata due giorni dopo, ovvero mercoledì 23 aprile alle ore 18.30. Un tempo che Tudor ha cercato di sfruttare anche per provare il recupero di alcuni giocatori infortunati: uno tra tutti, Teun Koopmeiners. L'articolo prosegue qui sotto