Koopmeiners peggiore in campo, Locatelli appannato, McKennie meglio da terzino: Thuram e Douglas Luiz meritano spazio

Juventus vs PSV Eindhoven

Koopmeiners peggiore in campo a Como, Thiago Motta deve rivedere il centrocampo: Thuram irrinunciabile, Douglas Luiz porta qualità.

La Juventus torna da Como con tre punti pesantissimi in chiave quarto posto, ma anche con ancora tanti, troppi dubbi.

La prestazione offerta dai bianconeri venerdì sera è stata per larghi tratti di gara ben al di sotto della sufficienza.

E ancora una volta tra i peggiori in campo, se non il peggiore in assoluto, è risultato Teun Koopmeiners ovvero il pezzo pregiato del calciomercato estivo.

L'articolo prosegue qui sotto

L'olandese resta lontanissimo dagli standard a cui ci aveva abituato all'Atalanta e sta oggettivamente diventando un caso, anche perché adesso in mezzo al campo regna l'abbondanza.