Koopmeiners osservato speciale di Juventus-Atalanta: leader della Dea e sogno di Madama

La sfida dello Stadium accende i riflettori sull'olandese, perno nerazzurro, ma anche obiettivo concreto per il futuro della Vecchia Signora.

La sfida tra Juventus e Atalanta, in programma domenica all'Allianz Stadium, rischia di assumere i connotati dell'autentico crocevia in una fase di stagione in cui sia i bianconeri che i nerazzurri non stanno di certo brillando.

La Juve, che ha collezionato appena 5 punti nelle ultime 6 partite, riceve una Dea che in tre gare ha raccolto solamente un pareggio e due sconfitte. Di conseguenza, l'obiettivo che accomuna sia la squadra di Massimiliano Allegri che quella di Gian Piero Gasperini è quello di andare alla caccia di un risultato importante per scacciare l'ormai comprovata crisi di risultati.

Come spesso avviene in certi di tipi di confronti, può essere il singolo a marcare la differenza. E in tal senso, a Torino i riflettori saranno ovviamente puntati su Teun Koopmeiners, autentico osservato speciale della sfida.