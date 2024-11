Koopmeiners e la voglia di Juventus: "Tifavo per i bianconeri fin da bambino, arrivarci era il mio obiettivo" Serie A Juventus Juventus vs Torino Torino

L'olandese racconta l'attesa per il trasferimento in bianconero: "Non ho mai avuto nessun dubbio, la Juventus mi piace da sempre".