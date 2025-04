Koopmeiners a riposo: chi gioca trequartista alle spalle di Vlahovic in Roma-Juventus? Le opzioni di Tudor

Roma vs Juventus

Koopmeiners si appresta a seguire un piano di lavoro personalizzato per tornare al top: ecco può giocare al suo posto contro la Roma.

Come avanzato da Repubblica, Igor Tudor è pronto a rimodulare i carichi di lavoro di Teun Koopmeiners, protagonista dell'ennesima prestazione negativa della sua stagione anche contro il Genoa.

L'arrivo in panchina del tecnico croato, al momento, non sembra aver sortito alcun effetto nei confronti del centrocampista olandese, incappato ancora una volta in una gara completamente da dimenticare.

A preoccupare, al netto delle difficoltà tecniche e di collocazione all'interno dell'undici bianconero, è specialmente la condizione fisica dell'ex Atalanta, apparso decisamente in attardato e sotto standard rispetto ai compagni. Per questo motivo, infatti, Tudor starebbe pensando di imbastire una sorta di preparazione personalizzata per riportare l'olandese al top.