Kompany a San Siro non solo per l'Inter: il Bayern Monaco vuole un calciatore del Milan

L'allenatore dei bavaresi era al Meazza per il derby d'andata della semifinale di Coppa Italia: nel mirino il difensore rossonero Malick Thiaw.

Un’estate di grandi cambiamenti. Dopo una stagione da considerarsi deludente, al netto della vittoria della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia ancora tra gli obiettivi raggiungibili, in casa Milan potrebbe esserci una nuova rivoluzione con l’arrivo del nuovo direttore sportivo Fabio Paratici e con quello di un nuovo allenatore al posto di Sergio Conceicao.

Pochi giocatori possono sentirsi certi della conferma e molti sono sotto esame. Tra questi, Malick Thiaw potrebbe essere tra coloro che lasceranno il club.

Come riferisce Calciomercato.com, il difensore tedesco sta valutando un ritorno in patria per avere maggiori opportunità di mettersi in luce e convincere il commissario tecnico Julian Nagelsmann a convocarlo con la Germania.

A rendere la sua situazione ancora più interessante è l'interesse del Bayern Monaco, con Vincent Kompany che ha osservato da vicino il giocatore durante il derby d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter.