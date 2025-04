Kolo Muani titolare in Parma-Juventus? Il rinvio del match e il recupero di Yildiz possono cambiare tutto: le opzioni di Tudor

L'attaccante francese sembrava destinato ad una maglia da titolare, ma il recupero del 10 e il rinvio del match mettono tutto in discussione.

Non è scesa in campo la Juventus nel giorno di Pasquetta. La partita contro il Parma è stata infatti rinviata - così come le altre calendarizzate per la giornata di lunedì 21 aprile - a causa della morte di Papa Francesco, deceduto nella mattina di lunedì all'età di 88 anni. Un lutto che scuote, evidentemente, anche il mondo del calcio, portando al rinvio in blocco di tutte le gare programmate.

Parma-Juventus e le altre sfide in programma verranno recuperate nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 aprile, con calcio d'inizio alle ore 18.30. Match posticipato di due giorni, dunque. Un lasso di tempo breve ma che potrebbe portare in dote una serie di sensibili cambiamenti all'interno della formazione con la quale Tudor sfiderà i ducali allenati da Christian Chivu.

Tra questi va monitorata con estrema attenzione la posizione di Randal Kolo Muani, il quale sembra in procinto di disputare la sua prima partita da titolare sotto la gestione tecnica di Igor Tudor.