Kolo Muani si complica: Hojlund, Darwin Núñez e Gonçalo Ramos, le alternative della Juventus per l'attacco

Manca l'accordo tra i bianconeri e il PSG per l'attaccante francese: Comolli inizia a valutare le possibili opzioni per rinforzare l'attacco.

La Juventus coltiva la speranza di poter riportare a Torino Randal Kolo Muani dopo la scadenza del prestito dell'attaccante francese, arrivato a titolo temporaneo dal PSG lo scorso gennaio.

Dopo aver disputato il Mondiale per Club con i bianconeri, il classe 1998 ha fatto rientro a Parigi per riprendere la preparazione agli ordini di Luis Enrique, ma il centravanti francese è pienamente consapevole di non rientrare nel progetto tecnico del club spagnolo.

In altre parole, Kolo Muani verrà ceduto in estate. L'ex Eintracht tornerebbe molto volentieri a vestire la maglia della Juve, ma senza intesa tra bianconeri e PSG il suo futuro è destinato a svilupparsi altrove, con la Premier sullo sfondo. Per questo motivo, la Juventus è chiamata a valutare anche soluzioni alternative.