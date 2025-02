Kolo Muani o Vlahovic: chi gioca titolare in attacco in Juventus-Empoli, la scelta di Thiago Motta

Juventus vs Empoli

La Juventus riceve l'Empoli allo Stadium e il tecnico bianconero è pronto a lanciare nuovamente il francese dal primo minuto.

Archiviato il tonfo casalingo in Champions League contro il Benfica, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato e sulla rincorsa al quarto posto, ovvero l'obiettivo minimo che garantirebbe la qualificazione alla prossima edizione della massima rassegna europea.

I bianconeri ricevono l'Empoli all'Allianz Stadium per il lunch match della 23esima giornata di Serie A e Thiago Motta, ancora in emergenza, è chiamato a risolvere un nodo di formazione per quanto riguarda il ruolo di attaccante.

L'articolo prosegue qui sotto

Il ballottaggio riguarda infatti Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, indisponibile in Champions, ma ora pienamente a disposizione dopo il goal all'esordio in bianconero contro il Napoli.