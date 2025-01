Kolo Muani gioca o no Juventus-Milan? Le parole di Motta e le ultime sul trasferimento in bianconero

Non è ancora ufficiale l'acquisto di Kolo Muani da parte della Juventus: riuscirà a essere in campo già per il big match contro il Milan?

Manca solo l'annuncio per conferire i crismi dell'ufficialità all'approdo di Randal Kolo Muani alla Juventus: l'attaccante si trova a Torino per dare il via alla nuova avventura all'ombra della Mole Antonelliana. Tra i tifosi bianconeri serpeggia la curiosità di sapere se il francese sarà o meno a disposizione di Thiago Motta per il big match di sabato alle ore 18, in programma contro il Milan all'Allianz Stadium e valido per la ventunesima giornata di campionato. Di questo ha parlato proprio il tecnico italo-brasiliano nella conferenza stampa della vigilia: Kolo Muani potrà giocare Juventus-Milan? L'articolo prosegue qui sotto