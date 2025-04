Kolo Muani e Vlahovic insieme, Tudor ci pensa: i dubbi su Yildiz e Koopmeiners, come gioca la Juventus contro il Parma

Parma Calcio 1913 vs Juventus

I dubbi sulle condizioni fisiche di Yildiz e Koopmeiners aprono allo scenario: Kolo Muani e Vlahovic hanno giocato solo una volta insieme dal 1'.

Dopo la sofferta vittoria contro il Lecce, il campionato della Juventus riparte dalla sfida contro il Parma, in programma al Tardini nel lunedì di Pasquetta.

Uno snodo davvero importante per i bianconeri che, dopo l'ultimo turno di campionato, si sono issati al quarto posto in classifica, superando il Bologna, e da questo momento hanno il destino nelle loro mani per provare a centrare quello che viene considerato un obiettivo imprescindibile all'ombra della Mole.

L'articolo prosegue qui sotto

In vista del match contro i ducali, però, Igor Tudor dovrà fare i conti con alcuni dubbi di formazione: ogni riferimento alle condizioni di Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners è ovviamente voluto. Una doppia incognita che potrebbe aprire ad un altro intrigante scenario: Randal Kolo Muani e Vlahovic insieme dal primo minuto.