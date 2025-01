La Juventus accoglie il secondo colpo del mercato di gennaio, Kolo Muani è arrivato a Torino per firmare con i bianconeri.

Due in un giorno. Dopo l'ennesimo pareggio in campionato, la Juventus stringe i tempi per rinforzare la rosa.

Thiago Motta potrà presto contare su Alberto Costa e soprattutto Kolo Muani. L'attaccante francese è infatti sbarcato a Torino nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio.

Giuntoli ha chiuso l'accordo col PSG ed ottenuto il sì di Kolo Muani in poche ore, quindi ecco il viaggio lampo per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.