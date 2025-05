Kolo Muani, Conceicao e Renato Veiga: chi resta alla Juventus in vista del Mondiale per Club

I bianconeri sono in costante contatto con PSG, Porto e Chelsea per i prestiti dei tre giocatori: l'obiettivo è trattenerli per il Mondiale per Club.

Il campionato della Juventus si è concluso con il raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, la stagione 2024/25 non può ancora dirsi terminata, poiché a giugno i bianconeri saranno impegnati nel Mondiale per Club, competizione in cui figureranno tra le protagoniste. In vista di questo importante appuntamento, la Vecchia Signora deve fare i conti con la scadenza dei prestiti di Randal Kolo Muani, Francisco Conceicao e Renato Veiga, i quali, salvo novità, dovrebbero fare ritorno alle rispettive società (PSG, Porto e Chelsea) il 30 giugno. L'articolo prosegue qui sotto Per questo motivo, Cristiano Giuntoli è in contatto costante con i tre club nella speranza di trovare un nuovo accordo o ottenere una deroga che consenta ai giocatori di restare fino al termine del torneo.