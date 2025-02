Kolo Muani con Vlahovic, esperimento rimandato: i due attaccanti della Juventus non trovano l'intesa

Thiago Motta ha provato per la prima volta Kolo Muani e Vlahovic insieme dal 1', ma l'intesa è ancora tutta da costruire.

Molti lo invocavano da settimane, Thiago Motta ha deciso di provarci: Kolo Muani con Vlahovic dal 1'.

L'esperimento è andato in scena contro l'Empoli in Coppa Italia ed il risultato, com'è evidente, non è stato certo entusiasmante dato che la Juventus è stata eliminata senza trovare i goal della sua coppia d'attacco.

In realtà qualcosa di buono si è visto lì davanti ed entrambi ci hanno anche provato a cercarsi. Ma con scarsi risultati.

L'articolo prosegue qui sotto

Esperimento bocciato dunque? O forse solo rimandato, si vedrà.