La federcalcio serba ha annunciato l'addio di Aleksandar Kolarov dalla panchina dell'U21: "Offerta dell'Inter improvvisa, sono pronto".

Tutto pronto per il ritorno di Aleksandar Kolarov all'Inter, che farà il paio con quello di Cristian Chivu.

L'ex terzino sarà proprio il vice del rumeno, scelto da Marotta & co. per sostituire Simone Inzaghi nelle vesti di allenatore.

Addio alla panchina della Serbia Under 21 ufficiale e nuova avventura bis in nerazzurro in procinto di iniziare, come confermato dalla federcalcio locale e dalle parole del diretto interessato.