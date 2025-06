Benfica vs Auckland City FC

Mondiale per Club

Il centrocampista turco non prende bene il cambio durante la partita contro l'Auckland, sfiorato lo scontro col tecnico del Benfica.

Il Benfica dilaga contro l'Auckland e si avvicina agli ottavi di finale del Mondiale per Club, ma la tensione è altissima.

Durante il secondo tempo, infatti, si è sfiorato lo scontro fisico tra l'allenatore dei portoghesi Lage e il centrocampista Kocku.

Il turco, sostituito dal tecnico anche perché già ammonito, non ha affatto preso bene la decisione e non ha fatto nulla per nasconderlo.