Klinsmann non è più il c.t. della Corea del Sud: "Non ha saputo gestire il gruppo"

Il tedesco è stato sollevato dall'incarico dopo la Coppa d'Asia: nel mirino la gestione del gruppo in un momento così delicato.

Scossone in seno alla nazionale della Corea del Sud, reduce dalla delusione relativa all'andamento della Coppa d'Asia: Jürgen Klinsmann non è più il commissario tecnico delle 'Tigri Asiatiche'.

Una decisione figlia dei malumori relativi alla presunta incapacità, da parte dell'ex attaccante, di gestire il gruppo durante un torneo importante come quello da poco andato in scena in Qatar, vinto proprio dai padroni di casa.

La Corea del Sud è stata eliminata in semifinale dalla Giordania, poi finalista perdente: la goccia che ha fatto traboccare il vaso.