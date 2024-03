L'ex attaccante spagnolo è il misterioso 'Enigma 70': in campo con Kunisports, la squadra di Sergio Aguero.

Continua a raccogliere consensi dal pubblico la Kings League, competizione creata da Gerard Piqué e giunta alla seconda edizione, capace di attirare anche tanti ex giocatori tra le proprie fila.

Tra questi figura anche Nolito, ex attaccante spagnolo con un passato al Barcellona e al Manchester City: è lui il nuovo volto del Kunisports, la squadra presieduta da Sergio Aguero.

Un innesto di livello per la Kings League, in pieno svolgimento: tra una settimana andrà in scena la settima giornata della stagione regolare.