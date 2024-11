L'ex dirigente della Juventus fa parte della Kings League come vicepresidente della squadra di Fedez.

La Kings League sbarca anche in Italia e accoglie grandi personaggi del nostro calcio.

Tra questi torna anche Luciano Moggi, ex dirigente di moltissimi club ed in particolare della Juventus, di cui è stato per anni direttore generale.

Moggi ricoprirà un importantissimo ruolo nella squadra di un altro personaggio molto noto, ovvero il rapper Fedez.