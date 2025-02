Kings League Italia, cosa succede in caso di parità: finisce la partita, shootout, supplementari o rigori? Il regolamento del torneo

Nella Kings League una partita può finire pari? Come funziona la competizione italiana iniziata a Milano nel febbraio 2025.

Cominciata lunedì 3 febbraio 2025, la Kings League Italia ha subito attirato a sè migliaia di spettatori. Tra questi anche tantissimi nuovi tifosi che si sono approcciati al torneo per la prima volta, a caccia di risposte alle tante domande della prima giornata.

Tra queste una delle più gettonate è stata quella relativa alla conclusione delle partite: il pareggio è contemplato o una gara di Kings League deve avere per forza un vincitore? La risposta è facile: sì, una partita non può finire in parità.

Ecco perchè nella competizione creata da Piqué, e sempre più protagonista dello sport mondiale, si ricorre a una vecchia conclusione nata negli Stati Uniti tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso.