Kings League, dove vedere le partite di oggi: gli orari della seconda giornata, chi trasmette Stallions, TRM e Boomers

Sky, NOW, Twitch, Youtube, Tiktok: in che modo è possibile guardare la seconda giornata della Kings League Italia nella giornata odierna.

Osteggiata, odiata e attaccata dai tifosi del 'calcio puro', professionistico e classico, la Kings League appassiona però migliaia di persone in Italia e nel mondo. La prima giornata del torneo 2025, cominciata lunedì 3 febbraio, è stata un successo live, in tv e streaming. Oggi è di scena il secondo turno, che arriva dopo la pausa dello scorso lunedì.

Anche questo pomeriggio, e fino a stanotte, la Kings League si può vedere gratis e in chiaro per tutti in tv o in streaming, ma le prime due partite sono inoltre disponibili anche su Sky e NOW. Insomma, l'offerta per seguire le sei gare odierne è diversamente variegata.

Dunque quali sono le partite di Kings League su Sky e NOW e quali esclusivamente, oggi, su Twitch, Youtube, Tiktok e X?