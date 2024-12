ZW Jackson a ridosso del draft ha annunciato gli arrivi degli ex giocatori di Serie A nella sua squadra in Kings League Italia.

Ormai manca sempre meno alla Kings League in Italia: tutto pronto tra Draft e inizio campionato, con le squadre impegnate pronte a lottare per conquistare la prima edizione italiana.

Per l'occasione, continua la raffica di annunci da parte dei presidenti: ZW Jackson si è affidato per la sua FC Zeta a due ex giocatori di Serie A.

Sì, perché in Kings League Italia ci saranno anche Luca Toni e Cristian Brocchi.