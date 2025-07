Keylor Navas trova subito squadra dopo l'addio al Newell's Old Boys: è ufficiale l'approdo ai Pumas in Messico.

Ci ha messo pochissimo Keylor Navas per trovare una nuova sistemazione, a pochi giorni dalla separazione improvvisa con il Newell's Old Boys.

L'ex portiere del Real Madrid, oggi 38enne, ha firmato coi Pumas, formazione militante nel massimo campionato messicano.

Una scelta presa per stare più vicino alla propria famiglia in un periodo complicato, complici i problemi di salute del padre in Costa Rica.