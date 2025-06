Il famosissimo cestista della NBA entra nel club con una quota di minoranza e posa tra le coppe del PSG. Quale sarà il suo ruolo?

Un campione della NBA sbarca nel calcio e più precisamente al PSG. Stiamo parlando di Kevin Durant, ovvero uno dei più famosi giocatori di basket al mondo.

Ad annunciare l'ingresso di Durant in società come azionista di minoranza è stata la società francese, pubblicando una foto in cui il cestista posa accanto alla Champions League appena conquistata contro l'Inter.

Ma quale sarà il ruolo di Kevin Durant e perché ha deciso di investire nel PSG?