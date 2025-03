Il Kenya indaga sul suo portiere: sospetto di gara truccata contro il Camerun

Patrick Masasi nella bufera: è sospettato di aver truccato Camerun-Kenya, match valido per la qualificazione alla Coppa d'Africa.

Alla Coppa d'Africa in programma tra dicembre di quest'anno e gennaio 2026 in Marocco non prenderà parte il Kenya, eliminato al termine della fase relativa alle qualificazioni alla massima rassegna continentale.

Le 'Harambee Stars' non sono riuscite a strappare il pass in un girone che invece ha premiato Camerun e Zimbabwe: così come il Kenya, anche la Namibia è stata costretta a dire addio all'obiettivo della qualificazione.

In Kenya, però, si è sollevato un polverone per il comportamento del portiere Patrick Masasi: nel mirino gli errori commessi durante il k.o. maturato per 4-1 in Camerun, talmente evidenti da far pensare a una gara truccata.