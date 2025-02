Perché Kelly alla Juventus non può indossare il 6 in Champions League e avrà un numero diverso? Cosa dice il regolamento

Lloyd Kelly ha scelto il numero 6 per la nuova avventura alla Juventus: in Champions League sarà però costretto a indossare un altro numero.

Alla fine ce l'ha fatta a sbarcare regolarmente a Torino: Lloyd Kelly è stato l'ultimo acquisto in ordine cronologico della Juventus in questa sessione invernale del calciomercato appena conclusa.

Nonostante un brivido finale, il difensore inglese è stato ufficializzato in seguito alla risoluzione di un problema relativo al visto, necessario per approdare in Serie A trattandosi di un extracomunitario.

Kelly ha scelto il numero 6 che fino a poche settimane fa era dell'ex capitano Danilo: in Champions League dovrà però ripiegare su altro.