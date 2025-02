Kelly alla Juventus rischia di saltare: problemi con il tesseramento, cosa sta succedendo

In bilico l'acquisto di Kelly: corsa contro il tempo per tesserare il giocatore che ha già svolto le visite mediche.

Possibile colpo di scena per quanto riguarda il trasferimento di Lloyd Kelly dal Newcastle alla Juventus.

Il difensore inglese ha già svolto le visite mediche ma è corsa contro il tempo per riuscire a portare a termine le pratiche burocratiche come riferisce Sky Sport.

Juventus e Newcastle hanno trovato nella mattinata di ieri l'accordo definitivo per il passaggio del giocatore ma l'affare rischia di saltare per questioni tempistiche. I legali del club bianconero sono al lavoro per risolvere la questione.