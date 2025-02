Keita Balde alle visite mediche col Monza: comincerà ad allenarsi con la squadra in attesa di un contratto

L'ex attaccante di Lazio e Inter tra le altre è senza squadra dopo l'addio ai turchi del Sivasspor. Il Monza deciderà se metterlo sotto contratto.

A sorpresa, riecco Keita Balde. Ve lo ricordate? Proprio lui, l'ex esterno offensivo o seconda punta - ma alla Lazio ha fatto anche il falso nove - dei biancocelesti e dell'Inter, ma anche della Sampdoria e del Cagliari. Che ora potrebbe tornare a giocare in Serie A: al Monza.

Il senegalese, come rivela Gianluca Di Marzio, potrebbe diventare ben presto un nuovo giocatore della formazione brianzola. Attualmente è senza squadra dopo aver lasciato i turchi del Sivasspor alla fine del 2024.

Visite mediche in corso con il Monza per Keita, per il quale il passo successivo sarà quello di allenarsi agli ordini di Salvatore Bocchetti. Con la prospettiva, magari, di tornare a giocare nel nostro campionato.