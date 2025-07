Kees Smit, il 10 dell'AZ Alkmaar che piace alle big d'Europa

Il fantasista olandese classe 2006, paragonato a De Bruyne, sembra pronto al grande salto: su di lui Barça, Bayern, Chelsea, Liverpool, Man Utd e Real.

I Paesi Bassi sono stati spesso descritti come "la più grande fucina di talenti calcistici al mondo", avendo dato i natali a leggende come Marco van Basten, Johan Cruyff, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp e Arjen Robben. Questi giocatori erano l'incarnazione del modello di "calcio totale" ideato per ottimizzare la creatività, l'abilità e la versatilità che la nazionale olandese cerca ancora oggi di mantenere, anche se è giusto dire che negli ultimi anni ha sofferto la mancanza di giocatori di stesso calibro in grado di cambiare le sorti delle partite.

Tuttavia, secondo Mundo Deportivo, le cose potrebbero cambiare. Il quotidiano spagnolo ha affermato che il prossimo "calciatore totale" ad emergere dai Paesi Bassi sarà Kees Smit, il diciannovenne diventato super dall'oggi al domani all'AZ Alkmaar.

Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco sono state tutte accostate a Smit nelle ultime settimane e l'AZ dovrà lottare per trattenere il giovane calciatore oltre la finestra di mercato estiva del 2025. Voetbal International ha persino affermato che Ronald Koeman sta valutando la possibilità di convocare Smit nella nazionale maggiore olandese entro la fine dell'anno, a testimonianza dei progressi compiuti in così poco tempo.

Smit potrebbe presto avere l'occasione di mettersi alla prova sul palcoscenico più importante, e tutti i primi segnali indicano che saprà reggere la pressione delle aspettative. La domanda è: cosa rende il fantasista dell'AZ un talento così unico? GOAL offre tutto quello che c'è da sapere sulla potenziale nuova superstar dell'Oranje.