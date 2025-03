Kean straripante in Fiorentina-Atalanta: vinta la sfida con Retegui in ottica Nazionale

Kean migliore in campo al 'Franchi': tante giocate determinanti oltre al goal decisivo, stravinta la sfida 'azzurra' con Retegui.

Se la Fiorentina può legittimamente continuare a sognare un posto nella prossima Champions League, buona parte del merito è di Moise Kean.

Al 'Franchi' l'ex Juventus è stato il migliore per distacco e, oltre alla rete che ha inferto il secondo k.o. consecutivo all'Atalanta, ha messo a ferro e a fuoco tutta la retroguardia bergamasca facendo praticamente reparto da solo.

La classica giornata di grazia che, in questa stagione, è stata vissuta in più di un'occasione: non ci sono dubbi sul fatto che stiamo assistendo alla migliore versione di sempre di Kean, vincitore anche della sfida nella sfida con Mateo Retegui.