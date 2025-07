Kean-Napoli: dal perché della suggestione alla clausola rescissoria

Al toto-centravanti del Napoli si aggiunge anche Moise Kean: il tesoretto di Osimhen può finanziare la clausola da 52 milioni in scadenza il 15 luglio.

Lorenzo Lucca (su cui però è piombato il Milan)? Darwin Nunez? Aggiungeteci Moise Kean.

Sì, perché la margherita sfogliata dal Napoli nell'ottica della caccia ad un nuovo alter ego di Romelu Lukaku si arricchisce col gioiello tornato a splendere alla Fiorentina, il cui futuro è avvolto da un enorme punto interrogativo.

Non per la voglia dei viola di tenerselo stretto, sia chiaro, bensì per la presenza di una clausola rescissoria che alletta le pretendenti. Partenopei compresi, i quali stanno pensando anche all'ex Juve per rinforzare e completare l'attacco.