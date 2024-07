L'attaccante lascia la Juventus per trasferirsi alla Fiorentina a titolo definitivo, ora visite mediche ed ufficialità.

Non solo acquisti per la Juventus, che piazza anche un colpo in uscita con Moise Kean destinato alla Fiorentina.

L'attaccante domenica pomeriggio è arrivato in città prima di sostenere le visite mediche e firmare il contratto col club viola.

Proprio la cessione di Kean permetterà poi alla Juventus di chiudere l'acquisto di Khephren Thuram dal Nizza.