Kean, la clausola e la tentazione Arabia: l'attaccante valuta le offerte, c'è il rischio di perdere la Nazionale

L'Al-Qadsiah è pronto a pagare la clausola garantendo un ingaggio faraonico al classe 2000: il suo posto nell'Italia può finire in discussione?

In casa Fiorentina tiene banco la questione relativa al futuro di Moise Kean. Dopo una prima strepitosa stagione in maglia viola, la permanenza in Toscana del classe 2000, ora, è tutt'altro che scontata.

Proprio così, perché la strepitosa annata inscenata dall'ex attaccante della Juventus ha inevitabilmente accesso i riflettori sulle prestazioni del centravanti di Vercelli, diventato ora uno dei profili più appetibili sul fronte calciomercato.

All'interno del contratto che lo lega alla Fiorentina, infatti, è stata inserita una clausola rescissoria che, inevitabilmente, stuzzica l'appetito di chi vorrebbe portare alla propria corte il numero 20 della viola. Sullo sfondo, manco a dirlo, c'è l'Arabia Saudita.