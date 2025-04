Kean gioca Fiorentina-Empoli? Le novità sull'attaccante viola e quando torna a disposizione di Palladino

Kean assente nella trasferta di Cagliari per motivi familiari: quando torna l'attaccante della Fiorentina, attesa dalla sfida contro l'Empoli.

Pur senza di lui, la Fiorentina è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari nel recupero dello scorso turno di Serie A: alla fine l'assenza di Moise Kean non si è rivelata decisiva per la formazione viola.

Poter contare sul suo capocannoniere resta però un qualcosa di imprescindibile per Raffaele Palladino, in attesa di capire se potrà schierare il classe 2000 nella sfida in programma domenica alle ore 15 al 'Franchi' contro l'Empoli.

Kean ci sarà o dovrà saltare anche questo impegno? Le ultime sull'attaccante in vista della nuova giornata di campionato.