Kean gioca contro il Betis? Le ultime sull'attaccante della Fiorentina prima della Conference League

Real Betis vs Fiorentina

Moise Kean torna a Firenze dopo una pausa per motivi familiari: il suo impiego in semifinale di Conference dipende dalla forma fisica e psicologica.

La Fiorentina si prepara ad affrontare la semifinale di andata della Conference League contro il Betis, con una novità fondamentale: il ritorno di Moise Kean.

Il centravanti, che aveva lasciato il ritiro di Cagliari la settimana scorsa per motivi familiari, è stato accolto con calore al Viola Park.

Dopo sei giorni di pausa, Kean ha ripreso ad allenarsi, seppur in modo differenziato, e sarà convocato per la sfida in Spagna.

Ma la sua presenza dal primo minuto è ancora incerta, e la decisione finale dipenderà non solo dalle sue condizioni fisiche, ma soprattutto dal suo stato psicologico.