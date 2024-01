Kean ancora all'estero: delusioni e gioie tra Everton e PSG

Kean finirà la stagione con l'Atletico Madrid: terza esperienza all'estero dopo quelle con Everton e PSG, completamente agli antipodi.

Trattativa in dirittura d'arrivo tra Juventus e Atletico Madrid per il trasferimento in Spagna di Moise Kean, pronto a concludere la stagione lontano da Torino.

L'esplosione di Yildiz ha convinto la 'Vecchia Signora' a privarsi del classe 2000, attualmente ai box per infortunio e ancora a secco di goal realizzati in questa stagione.

Quella nella capitale spagnola sarà la terza esperienza all'estero per Kean, già in Inghilterra e in Francia con le maglie di Everton e PSG: due soggiorni diversi in termini di soddisfazione personale.