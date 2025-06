Kean in Arabia Saudita? Al Qadsiah pronto a pagare la clausola, la Fiorentina pensa a Piccoli

L'Al Qadsiah fa sul serio per Kean: il club arabo è pronto a ricoprire d'oro l'attaccante. Piccoli opzione per la Fiorentina.

Moise Kean lontano dalla Fiorentina: uno scenario eventuale da tenere d'occhio in queste ore, che potrebbero sancire la fine dell'avventura del classe 2000 in riva all'Arno.

Come riportato da 'Sky Sport', per l'ex Juventus bisogna registrare il forte interesse dell'Al Qadsiah, società saudita intenzionata a non badare a spese pur di mettere sotto contratto il bomber viola.

In caso di addio a Kean, la Fiorentina dovrebbe rivolgersi al mercato per trovare un sostituto: uno dei nomi fatti in quest'ottica è quello di Roberto Piccoli.