Kean all'Atletico Madrid, è fatta: giocherà in Spagna, tutto definitivo per il trasferimento di gennaio

L'attaccante italiano alla corte di Simeone fino a giugno. Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Kean nella Liga spagnola.

Moise Kean a Madrid per il resto della stagione 2023/2024. L'attaccante italiano giocherà nell'Atletico fino al 30 giugno, pronto ad unirsi al team del Cholo Simeone nei prossimi giorni. Tutto definito, manca solo l'ufficilalità per il trasferimento dell'attaccante della Juventus nella Liga.

Chiuso dall'esplosione di Yildiz, Kean non continuerà alla Juventus causa scarse opportunità in bianconero. Con il giovane turco sempre più al centro delle preferenze di Allegri e la presenza dei vari Vlahovic, Chiesa e Milik, l'ex Verona e la società piemontese hanno optato per un cambio di maglia a stagione in corso.

Con il mercato in chiusura il prossimo primo febbraio, il trasferimento di Kean dalla Juventus all'Atletico Madrid verrà confermato dalle due società nei prossimi giorni, entro l'ultimo giorno di ufficilità previsto per giovedì (chiusura prevista alle ore 20 in Italia, alle 23 in Spagna).