Il centrocampista cipriota continuerà a giocare in Serie A con la maglia del Verona, che lo ha acquistato dalla Salernitana.

Il centrocampista cipriota, nell'ultima stagione retrocesso in Serie B con la Salernitana, si trasferisce in gialloblù per la stagione 2024/25.

Kastanos, cresciuto nelle giovanili della Juventus, sarà un'alternativa in mezzo al campo per il nuovo tecnico Paolo Zanetti.