Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
Karl non è arrivato gratis: il Bayern Monaco ha pagato una cifra irrisoria per assicurarselo

Il giovane Lennart Karl è attualmente sulla bocca di tutti al Bayern Monaco: tre anni fa i bavaresi hanno versato una piccola cifra per evitare eventuali problemi di trasferimento.

A partire da questa stagione, il Bayern Monaco sta puntando maggiormente sui giovani talenti: uno scenario di cui attualmente beneficia soprattutto l'attaccante diciassettenne Lennart Karl

Per molto tempo si è detto che fosse passato a titolo gratuito alla squadra campione di Germania ma, secondo un articolo pubblicato da Sport Bild, ciò non sarebbe vero.

Il club bavarese avrebbe versato un indennizzo, comunque piuttosto esiguo, per assicurarsi le prestazioni del gioiello.

  • QUANTO HA PAGATO IL BAYERN PER KARL

    Nel 2022, quando Karl è passato dal vivaio del Viktoria Aschaffenburg a quello del Bayern, sotto la guida dell'allora direttore sportivo Hasan Salihamidzic, il Bayern ha pagato, oltre al normale indennizzo di formazione, una somma di 35.000 euro, in modo che non ci fossero rancori tra le parti, come si legge nel rapporto.

    Tale importo è stato suddiviso tra il club giovanile di Karl, il Viktoria, e l'Eintracht Francoforte, dove Karl è stato formato nel centro giovanile tra il 2017 e l'inizio del 2022.

  • Lennart KarlGetty Images

    MARCATORE TEDESCO PIÙ GIOVANE DELLA CHAMPIONS

    Karl ha già convinto più volte nelle dodici partite ufficiali disputate finora con la prima squadra del Bayern: ha già segnato tre reti e quattro volte è stato schierato nella formazione titolare. Recentemente, con il suo strepitoso gol del vantaggio per i bavaresi contro il Club Brugge, è diventato il più giovane marcatore del Bayern Monaco e il più giovane tedesco in assoluto nella Champions League.

    Max Eberl è molto soddisfatto della crescita del giovane.

    "Lo sviluppo di Lennartè esattamente quello che desideravamo. Non c'è bisogno di spingerlo molto. Sa quello che può fare e lo dimostra in campo. Il resto è semplicemente educazione, che avviene nello spogliatoio".

    A quanto pare, anche i professionisti più esperti fanno in modo che la giovane stella non perda il contatto con la realtà, nonostante il trambusto attuale. La squadra è "coesa, molti ragazzi si prendono cura di lui, parlano con lui. Gli dicono che deve godersi questa fase, ma anche che ne arriveranno altre", ha recentemente dichiarato il direttore sportivo Christoph Freund a Sky: "È ben integrato nel gruppo".

  • KARL AI MONDIALI DEL 2026?

    Al momento non è possibile prevedere dove porterà il forte sviluppo di Karl. Forse addirittura ai Mondiali del prossimo anno? Eberl lo ritiene possibile. 

    "Se Lennart giocherà per un anno a questo livello nel Bayern Monaco e ci sarà un posto libero in rosa: perché no?", ha affermato.

    A livello di nazionale, Karl ha giocato finora solo per l'Under 17: in tredici partite internazionali ha segnato sette goal.