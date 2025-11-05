Karl non è arrivato gratis: il Bayern Monaco ha pagato una cifra irrisoria per assicurarselo

Karl ha già convinto più volte nelle dodici partite ufficiali disputate finora con la prima squadra del Bayern: ha già segnato tre reti e quattro volte è stato schierato nella formazione titolare. Recentemente, con il suo strepitoso gol del vantaggio per i bavaresi contro il Club Brugge, è diventato il più giovane marcatore del Bayern Monaco e il più giovane tedesco in assoluto nella Champions League.

Max Eberl è molto soddisfatto della crescita del giovane.

"Lo sviluppo di Lennartè esattamente quello che desideravamo. Non c'è bisogno di spingerlo molto. Sa quello che può fare e lo dimostra in campo. Il resto è semplicemente educazione, che avviene nello spogliatoio".

A quanto pare, anche i professionisti più esperti fanno in modo che la giovane stella non perda il contatto con la realtà, nonostante il trambusto attuale. La squadra è "coesa, molti ragazzi si prendono cura di lui, parlano con lui. Gli dicono che deve godersi questa fase, ma anche che ne arriveranno altre", ha recentemente dichiarato il direttore sportivo Christoph Freund a Sky: "È ben integrato nel gruppo".