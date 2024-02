Il portiere tedesco torna tra i pali in Arsena-Newcastle, è la sua prima presenza in questa stagione e non gioca in Premier da sei anni.

Il ritorno di Loris Karius. Il portiere tedesco, compagno di Diletta Leotta, gioca titolare in Arsenal-Newcastle. Una prima volta assoluta per Karius, che in questa stagione non era ancora mai sceso in campo col Newcastle. L'articolo prosegue qui sotto Per ritrovare l'ultima presenza del portiere tedesco in Premier League, invece, bisogna risalire addirittura al 2018.