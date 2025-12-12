"Tutti vorrebbero giocarci": Benzema accenna a un sensazionale ritorno nella Francia per i Mondiali 2026

Tuttavia, parlando con L'Equipe, Benzema ha chiarito che l'idea che lui abbia rifiutato la Francia è semplicemente falsa e ha insistito sul fatto che le decisioni calcistiche dovrebbero essere guidate dagli obiettivi piuttosto che dalla politica.

"Sono un calciatore. Quindi gioco a calcio. Quando mi chiamano, vengo e gioco" ha detto. "Ho degli obiettivi in mente. Amo il calcio e amo vincere. Mi piacciono i trofei. Questo è ciò che conta di più per me. Sono nel mio club. Se vengo chiamato in nazionale, vengo a giocare a calcio. E questo è tutto".

Nonostante tutto quello che è successo, l'idea di rifiutare un ritorno in Coppa del Mondo non ha alcun senso per lui.

"Non è che non voglia più tornare nella squadra francese. ma dobbiamo porci la domanda: cosa vengo a fare con la squadra francese? Stiamo parlando di un Mondiale. Ovviamente, non sono cose per cui puoi dire: 'No, non voglio'. Perché sarebbe una bugia dire: 'No, non voglio giocare in un Mondiale'."