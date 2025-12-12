AFP
"Tutti vorrebbero giocarci": Benzema accenna a un sensazionale ritorno nella Francia per i Mondiali 2026
Benzema ha giocato solo un Mondiale
Benzema ha partecipato solo a un Mondiale, quello del 2014 in Brasile. È stato ignorato da Raymond Domenech nel 2010 ed è rimasto in esilio durante la trionfale campagna francese del 2018, poiché le conseguenze dello scandalo del sex tape di Mathieu Valbuena lo hanno lasciato fuori dai giochi.
Quando è stato finalmente richiamato nel 2021 da Deschamps, il ritorno è stato di breve durata.
Si è recato in Qatar nel 2022, ma ha subito un infortunio durante la sua primissima sessione di allenamento. Successivamente, ha lasciato il ritiro in circostanze che hanno destato perplessità. Nonostante non abbia mai annunciato ufficialmente il ritiro, la sua assenza dalla nazionale da allora ha portato molti a supporre che la porta si fosse chiusa silenziosamente.
- Getty
Porte aperte al ritorno dei Bleus
Tuttavia, parlando con L'Equipe, Benzema ha chiarito che l'idea che lui abbia rifiutato la Francia è semplicemente falsa e ha insistito sul fatto che le decisioni calcistiche dovrebbero essere guidate dagli obiettivi piuttosto che dalla politica.
"Sono un calciatore. Quindi gioco a calcio. Quando mi chiamano, vengo e gioco" ha detto. "Ho degli obiettivi in mente. Amo il calcio e amo vincere. Mi piacciono i trofei. Questo è ciò che conta di più per me. Sono nel mio club. Se vengo chiamato in nazionale, vengo a giocare a calcio. E questo è tutto".
Nonostante tutto quello che è successo, l'idea di rifiutare un ritorno in Coppa del Mondo non ha alcun senso per lui.
"Non è che non voglia più tornare nella squadra francese. ma dobbiamo porci la domanda: cosa vengo a fare con la squadra francese? Stiamo parlando di un Mondiale. Ovviamente, non sono cose per cui puoi dire: 'No, non voglio'. Perché sarebbe una bugia dire: 'No, non voglio giocare in un Mondiale'."
Il futuro di Benzema all'Al-Ittihad è in dubbio?
Mentre il futuro di Benzema nella nazionale è incerto, anche quello nel suo club è in bilico. Il francese ha lasciato Madrid per Jeddah nell'estate del 2023, intraprendendo un ambizioso progetto triennale con l'Al-Ittihad. Il suo impatto è stato immediato.
La scorsa stagione ha guidato il club alla conquista del doppio titolo nazionale della Saudi Pro League e della King's Cup, segnando 25 gol in tutte le competizioni e affermandosi come una delle figure di spicco dell'evoluzione globale della Saudi Pro League.
I suoi numeri rimangono sostanzialmente in linea con quelli degli ultimi anni al Bernabeu, a testimonianza della sua forma fisica e della sua condizione atletica. Tuttavia, il suo contratto entra negli ultimi sei mesi e le speculazioni sul suo prossimo trasferimento si sono intensificate.
"Sono davvero concentrato su quello che sto facendo, sia che si tratti di questi ultimi sei mesi o di un prolungamento del mio contratto" ha detto Benzema. "Alcune persone sono più adatte a parlare di tutto questo. In questo momento mi restano sei mesi di contratto, quindi sono completamente concentrato sul calcio".
- Getty Images Sport
Un ritorno in Europa?
In precedenza, Benzema aveva rivelato di seguire ancora regolarmente il Real Madrid e che la Champions League continua a suscitare in lui un senso di meraviglia. Questa sensazione rende impossibile escludere qualsiasi scenario, compreso un ritorno in Europa. Ha anche rivelato che diversi club europei hanno manifestato il loro interesse. Per lui, ciò che conta di più è scegliere un posto dove poter continuare a competere ai massimi livelli e sentirsi apprezzato.
"La cosa migliore per me è continuare qui, ma anche non restare solo per il gusto di restare per un anno o due" ha detto ad AS. "Non posso farlo. Penso che il livello del calcio nel campionato saudita stia migliorando sempre di più".
"Sono qui da tre anni ormai, e continua a migliorare. È vero che ho ricevuto offerte dall'Europa. Devo valutare tutto, scegliere con saggezza e vedere dove mi trovo bene, senza dimenticare che qui mi trovo bene e ricevo affetto da tutti. Ma vedremo. Mi chiedono delle cose e io gliele do. È tutto fifty-fifty, ma ci sono delle cose in ballo. Non ho intenzione di smettere di giocare a calcio e di competere tra sei mesi".
