Kane ignora la clausola rescissoria e giura fedeltà al Bayern: si va verso il rinnovo

L'ex club Tottenham non ha esitato ad ammettere che sarebbe felice di rivedere Kane nella propria squadra in futuro.
A settembre, l'allenatore Thomas Frank ha dichiarato: "Penso che molti tifosi del Tottenham, me compreso, vorrebbero rivedere Kane in squadra. È un giocatore di alto livello. Personalmente, non credo che lo farà subito, se devo essere sincero, probabilmente resterà al Bayern e continuerà a giocare bene.
"È il benvenuto. Se vuole unirsi a noi, è più che benvenuto".
Tuttavia, Kane sa già che firmare per il Tottenham non sarebbe una garanzia di aggiungere altri trofei alla sua bacheca, anche se i Lilywhites hanno messo fine a un digiuno di 17 anni senza vittorie conquistando l'Europa League a maggio. Sembra invece intenzionato a concentrarsi sul consolidamento della sua eredità con il Bayern, cercando di vincere un torneo importante con l'Inghilterra, dopo essersi avvicinato all'obiettivo in due precedenti Campionati Europei. Quasi certamente sarà protagonista delle amichevoli di marzo recentemente annunciate, con i Three Lions che affronteranno Uruguay e Giappone durante la prossima pausa internazionale.
Più immediatamente, Kane cercherà di tornare a segnare quando il Bayern affronterà il Mainz domenica, dopo non essere riuscito a trovare la rete nella vittoria di martedì contro lo Sporting CP.