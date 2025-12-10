Kane ignora la clausola rescissoria e giura fedeltà al Bayern: si va verso il rinnovo

Kane ha dimostrato una straordinaria forma realizzativa da quando si è trasferito in Germania. Ha superato i 100 goal con il Bayern all'inizio di questa stagione, dopo averne segnati 44 e 41 nelle sue prime due stagioni dopo aver lasciato Londra. Anche in questo campionato è stato prolifico, mettendo a segno 28 reti in sole 23 presenze, e questa forma lo ha reso un obiettivo chiaro per il Barcellona. Il club catalano è alla ricerca di un successore di Robert Lewandowski, che ha compiuto 37 anni ad agosto, e un candidato alla presidenza è arrivato al punto di dichiarare che cercherà di ingaggiare Kane se verrà eletto al posto dell'attuale presidente Joan Laporta.

Alla fine di novembre, Xavier Vilajoana ha dichiarato: "Abbiamo giocatori di incredibile talento alla Masia, ma ovviamente, se non abbiamo giocatori, cercheremo altrove. Cercherò sempre un giocatore che capisca il DNA del Barça, non solo un nome. È pericoloso cercare solo un nome, ma qualcuno che si adatti al nostro stile e alla nostra cultura.

Se non abbiamo un Harry Kane all'interno [del club], lo prenderemo. Perché no?"