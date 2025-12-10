Pubblicità
Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

Kane ignora la clausola rescissoria e giura fedeltà al Bayern: si va verso il rinnovo

I rumors su Barcellona e ritorno al Tottenham, avvalorati dalla presenza di una clausola da 65 milioni nel contratto di Harry Kane, sembrano affievolirsi: il bomber punta a rinnovare col Bayern.

Harry Kane ha preso una decisione sul suo futuro al Bayern Monaco, dopo essere stato accostato sia al Barcellona che ad un ritorno in Premier League. 

Il capitano dell'Inghilterra ha vinto il suo primo trofeo la scorsa stagione e sembra destinato ad aggiungere altri trofei al suo palmares, con i top tedeschi ben posizionati sia in Bundesliga che in Champions League.

  • LA CLAUSOLA RESCISSORIA DI KANE AL BAYERN

    Il contratto di Kane con il Bayern conterrebbe una clausola rescissoria di 65 milioni di euro (57 milioni di sterline/76 milioni di dollari), sebbene soggetta a condizioni rigorose. Si ritiene che l'ex attaccante del Tottenham possa avvalersi di tale opzione solo se ne darà comunicazione al campione della Bundesliga entro la fine di gennaio 2026, aprendo così la strada a una sua partenza in estate. Gli Spurs e il Barcellona, gigante della Liga, sono stati entrambi indicati come potenziali destinazioni se dovesse lasciare la Baviera, ma recenti notizie indicano che il 32enne preferirebbe rimanere dov'è per ora.

  • FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    KANE RESTA AL BAYERN

    Secondo BILD, Kane non intende avvalersi della clausola rescissoria da 65 milioni di euro, ma preferisce firmare un prolungamento del contratto con il Bayern. Pur essendo al secondo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi della Premier League, a soli 47 goal dal detentore del record Alan Shearer, l'attaccante preferirebbe vincere altri trofei con il Bayern di Vincent Kompany. Kane ha vissuto il suo periodo di grande prolificità con il Tottenham senza vincere un solo trofeo e poi ha dovuto aspettare quasi due anni per conquistarne uno con il Bayern, aggiudicandosi finalmente il titolo della Bundesliga dopo che il Bayer Leverkusen ha disputato un'incredibile stagione 2023-24, costringendolo ad aspettare.

  • L'INTERESSE DEL BARCELLONA

    Kane ha dimostrato una straordinaria forma realizzativa da quando si è trasferito in Germania. Ha superato i 100 goal con il Bayern all'inizio di questa stagione, dopo averne segnati 44 e 41 nelle sue prime due stagioni dopo aver lasciato Londra. Anche in questo campionato è stato prolifico, mettendo a segno 28 reti in sole 23 presenze, e questa forma lo ha reso un obiettivo chiaro per il Barcellona. Il club catalano è alla ricerca di un successore di Robert Lewandowski, che ha compiuto 37 anni ad agosto, e un candidato alla presidenza è arrivato al punto di dichiarare che cercherà di ingaggiare Kane se verrà eletto al posto dell'attuale presidente Joan Laporta.

    Alla fine di novembre, Xavier Vilajoana ha dichiarato: "Abbiamo giocatori di incredibile talento alla Masia, ma ovviamente, se non abbiamo giocatori, cercheremo altrove. Cercherò sempre un giocatore che capisca il DNA del Barça, non solo un nome. È pericoloso cercare solo un nome, ma qualcuno che si adatti al nostro stile e alla nostra cultura.

    Se non abbiamo un Harry Kane all'interno [del club], lo prenderemo. Perché no?"

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICHAFP

    RITORNO AL TOTTENHAM CONGELATO

    L'ex club Tottenham non ha esitato ad ammettere che sarebbe felice di rivedere Kane nella propria squadra in futuro.

    A settembre, l'allenatore Thomas Frank ha dichiarato: "Penso che molti tifosi del Tottenham, me compreso, vorrebbero rivedere Kane in squadra. È un giocatore di alto livello. Personalmente, non credo che lo farà subito, se devo essere sincero, probabilmente resterà al Bayern e continuerà a giocare bene.

    "È il benvenuto. Se vuole unirsi a noi, è più che benvenuto".

    Tuttavia, Kane sa già che firmare per il Tottenham non sarebbe una garanzia di aggiungere altri trofei alla sua bacheca, anche se i Lilywhites hanno messo fine a un digiuno di 17 anni senza vittorie conquistando l'Europa League a maggio. Sembra invece intenzionato a concentrarsi sul consolidamento della sua eredità con il Bayern, cercando di vincere un torneo importante con l'Inghilterra, dopo essersi avvicinato all'obiettivo in due precedenti Campionati Europei. Quasi certamente sarà protagonista delle amichevoli di marzo recentemente annunciate, con i Three Lions che affronteranno Uruguay e Giappone durante la prossima pausa internazionale.

    Più immediatamente, Kane cercherà di tornare a segnare quando il Bayern affronterà il Mainz domenica, dopo non essere riuscito a trovare la rete nella vittoria di martedì contro lo Sporting CP.

