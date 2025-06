Kane da bomber a numero 10? Se il Bayern vuole un nuovo centravanti meglio cederlo

Il Bayern starebbe pensando ad un nuovo bomber, arretrando Harry Kane nel ruolo di sottopunta: a questo punto, meglio darlo via.

Harry Kane segna. E ciò è una sentenza costante. Pochi come lui sono abili nel depositare la palla in porta e l'inglese sarà ricordato soprattutto per questo, ancor di più ora che ha messo in bacheca il primo trofeo della carriera.

Eppure sembra che il Bayern stia valutando nuovi profili per il ruolo di bomber, con l'idea di arretrare l'ex Tottenham di qualche metro nelle vesti di numero 10.

Ma anche solo immaginare ciò, risulta folle: a questo punto, meglio cederlo.