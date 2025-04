Kalulu, Renato Veiga, Conceiçao, Kolo Muani: chi resta alla Juventus, il futuro in bianconero è in bilico

Il finale di stagione servirà anche per chiarire il futuro di alcuni giocatori alla Juventus, senza Champions League conferme difficili.

Sarà un finale di stagione da vivere sotto esame per tutti alla Juventus. Dall'allenatore alla dirigenza, passando ovviamente per i giocatori.

In bilico c'è soprattutto il futuro di coloro che sono arrivati in bianconero con la formula del prestito ed il cui destino sarà inevitabilmente segnato dall'epilogo del campionato.

Centrare la qualificazione alla prossima Champions League, in tal senso, potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Ma un eventuale acquisto a titolo definitivo non dipenderà solo da quello.

L'articolo prosegue qui sotto

Analizziamo nel dettaglio la situazione dei quattro giocatori in prestito alla Juventus per cui non è previsto alcun obbligo di riscatto ovvero Pierre Kalulu, Renato Veiga, Francisco Conceiçao e Kolo Muani: chi resta?