Amichevole in Germania per la Roma, contro il Kaiserslautern primo vero test per i nuovi acquisti giallorossi: chi gioca titolare e le scelte di Gasperini.

Primo vero test per la Roma di Gasperini, che vola in Germania per affrontare il Kaiserslautern. La formazione giallorossa, dopo le sgambate contro Trastevere e Unipomezia, alza decisamente il livello degli avversari. Gasperini avrà peraltro a disposizione anche gli ultimi arrivati El Aynaoui e Ferguson, entrambi regolarmente convocati, mentre non ci sarà Dybala. L'articolo prosegue qui sotto Ma chi gioca titolare Kaiserslautern-Roma? Le ultime sulle formazioni dell'amichevole.